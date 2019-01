6 gennaio 1960, Cesare Maldini debutta in Nazionale contro la Svizzera

Il 6 gennaio 1960 a Napoli Cesare Maldini debutta in Nazionale contro la Svizzera. Quel match terminò 3-0 per gli azzurri ed era una gara valevole per la coppa Internazionale. Fu l'unico esordio di quel giorno: Maldini avrebbe poi indossato la casacca azzurra molte altre volte per un totale di quattordici presenze. Prese parte al mondiale del 1962 in Cile e scese in campo per due partite. Fu anche capitano azzurro tra il 1962 e il 1963. Da allenatore invece guidò l'under21 (conquistando tre titoli europei) e la Nazionale maggiore