6 sconfitte nelle ultime 10, ma Pippo Inzaghi alla Reggina non è a rischio

Sono solo le tre vittorie nelle ultime 10 giornate di campionato per la Reggina, ma a far particolare rumore sono in realtà le sei sconfitte nel medesimo lasso di tempo (le ultime due in rimonta) che hanno portato la dirigenza amaranto ad optare per il ritiro in vista della gara contro il Parma di sabato pomeriggio.

Un crollo nel rendimento, quello della formazione di Filippo Inzaghi, che però non sembra aver intaccato la fiducia del presidente Felice Saladini nel proprio comparto tecnico. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ‌infatti, né il tecnico né il ds Massimo Taibi sarebbero a rischio in vista del finale di stagione.