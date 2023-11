8 novembre 2009: il primo gol in rossonero di Thiago Silva

14 anni fa Thiago Silva segnava il suo primo gol con la maglia del Milan, durante la partita contro la Lazio all'Olimpico. Per il difensore brasiliano, autore anche dell'autogol dell'1-2 in quell'occasione, sono arrivati altri 5 centri in 119 presenze, accumulate nell'arco di tre stagioni.