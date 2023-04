A.Colombo sul Milan: "A Napoli ho rivisto la squadra dello scudetto. Se gioca così anche in Champions..."

MilanNews.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Angelo Colombo, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato queste parole sul momento del Milan: "Nel 4-0 del Maradona ho rivisto il Milan dello scudetto, quello delle ultime dieci partite della stagione passata. E se i rossoneri giocheranno così anche nei quarti di Champions è impossibile porre limiti: possono arrivare in finale e vincere. Anche contro squadre come City o Bayern. Ricordiamoci che questa squadra ha già stupito una volta, vincendo uno scudetto tanto meritato quanto impronosticabile: non vedo perché non possa stupire ancora. A Napoli il Milan ha brillato sotto ogni aspetto: gioco, organizzazione e spirito di sacrificio. Pioli ha ricompattato il gruppo e lo ha guidato a una rinascita che può dare la spinta per la doppia sfida con gli azzurri in Champions.