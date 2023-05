A.Serena: "Euroderby? 15 giorni fa avrei detto Milan, ora l'Inter sta un po' meglio"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"L'euroderby Milan-Inter è la rinascita del calcio italiano a livello europeo. Mancavamo da tanto tempo a questi livelli, non solo in Champions ma anche nelle altre coppe. Il nostro campionato è stato rivalutato. Sarà un derby meraviglioso, bellissimo, poi la cornice di San Siro con il tutto esaurito, i colori del rosso e del blu aggiunti al nero- Ci sarà una scenografia meravigliosa, sono spettacoli da gustare in toto". Così Aldo Serena, ex attaccante di Inter e Milan, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.

Milan Inter, chi è la favorita? "Fino a 15 giorni fa pensavo che il Milan avesse trovato una forma ottimale, soprattutto con Leao e Brahim Diaz, i suoi giocatori di primissimo piano. Anche il ritorno di Maignan ha dato più opportunità di costruzione dal basso. Ma gli ultimi avvenimenti, soprattutto l'infortunio di Leao, danno i favori del pronostico all'Inter. Anche perché l'Inter ha ritrovato la condizione degli attaccanti: Lukaku, Lautaro e Dzeko sono tutti in grande condizione e lucidi sotto porta. In questo momento l'Inter sta un po' meglio del Milan. La prima partita forse sarà più tattica: anche se non ci sarà Leao, l'Inter deve organizzarsi in modo da non concedere gli spazi ai velocisti rossoneri. Penso che la prima partita non sarà così spettacolare come la seconda".

Missione proibitiva in finale per l'italiana che andrà in finale? "Sia il Real che il City sono squadre più attrezzate e forti delle nostre. Da una parte il Real ha grandi campioni, ha l'abitudine a vincere le coppe, Ancelotti è un maestro nel saper lievitare le prestazioni e nel saper capire i meccanismi psicologici dei suoi giocatori, dall'altra parte abbiamo un Guardiola che da tanto tempo cerca di rivincere la Champions dopo tutti gli investimenti enormi di questi anni. Sono corazzate un po' al di fuori della nostra portata, ma nella partita secca non si sa mai".