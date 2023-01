Accardi sugli screzi tra Ancelotti e Gattuso: "Faranno pace, sono come padre e figlio"

MilanNews.it

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’operatore di mercato Beppe Accardi ha commentato così gli screzi tra Ancelotti e Gattuso: "Si risolverà tutto. Sono due persone troppo intelligenti per non chiarirsi. Carlo è una persona troppo intelligente per continuare a mantenere questo tipo di atteggiamento nei confronti di Gattuso. Non manderà a quel paese un rapporto fatto di stima e affetto coltivato negli anni, è uno screzio come tanti tra padre e figlio. Faranno pace”.