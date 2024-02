Addio a Kurt Hamrin, il cordoglio del Milan: "Protagonista di successi indimenticabili nella storia rossonera"

Nelle scorse ore è scomparso Kurt Hamrin, leggenda della Fiorentina e della Svezia, con cui ha ottenuto il secondo posto al Mondiale del 1958, dietro il Brasile di Pelè. Hamrin, 89 anni, ha vestito in Italia le maglie di Juventus, Padova, Milan e Napoli. Anche il club rossonero ha scritto su X un messaggio di cordoglio per salutare il suo ex giocatore: "Ci ha lasciati Kurt Hamrin, protagonista di successi indimenticabili nella storia rossonera. Tutto l'#ACMilan si unisce al cordoglio della sua famiglia in questo momento di dolore".