Addio al Chelsea per Thiago Silva, ma potrebbe a sorpresa rimanere in Inghilterra

vedi letture

Addio al Chelsea per Thiago Silva. Il difensore della nazionale brasiliana ha annunciato che darà l'addio ai londinesi il prossimo 30 giugno, alla scadenza del contratto: "Il Chelsea significa molto per me. Sono arrivato per rimanere solo un anno e invece sono stati quattro. I miei figli giocano per il Chelsea, è un grande orgoglio far parte di questa famiglia. Letteralmente. Spero continuino la loro carriera qui, in un club in cui ognuno vorrebbe essere",

Prosegue Thiago Silva: "Nei miei quattro anni qui ho sempre dato tutto. Ma, sfortunatamente (si commuove. ndr) tutto ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Non significa che questa sia definitiva, lascio ancora aperta la porta, spero magari in un futuro prossimo di poter tornare, anche in un altro ruolo. L'amore che provo è indescrivibile, posso solo dire grazie". E a 40 anni (li compirà a settembre) il centrale brasiliano potrebbe proseguire la sua avventura nel Regno Unito.

E ora quale futuro? Stando ad alcune voci provenienti dal Brasile, l'ex Milan potrebbe rimanere ancora in Inghilterra. Nonostante il pressing del Fluminense, che vorrebbe riportarlo in patria la prossima estate, Thiago Silva e la sua famiglia preferirebbero rimanere a Londra, anche perché i figli fanno parte del settore giovanile del Chelsea. E, secondo TNT Sports Brazil, proprio dalla capitale inglese sarebbero arrivate al giocatore già tre offerte da club di cui però non è stata svelata ancora l'identità. Seguiranno aggiornamenti.