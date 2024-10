Adli contro il Milan: "Particolare ritrovare amici fraterni ma vogliamo vincere"

vedi letture

Yacine Adli è stato il calciatore della Fiorentina che ha sbloccato una gara, quella contro i The New Saints, che si stava pericolosamente avviando verso uno scialbo 0-0. L'1-0 del centrocampista è arrivato al 66', dopo molte occasioni viola, prima del definitivo 2-0 di Kean. Queste le sue parole di Adli in zona mista, nel post gara di Conference League: "Sono contento per me e per la squadra. Volevamo giocare bene, far vedere che abbiamo qualità e lo abbiamo fatto. Ci deve servire per continuare a giocare così".

Titolare dal primo minuto e gol.

"Non è mai facile giocare contro squadre così basse. Abbiamo avuto pazienza per trovare il gol, poi quando la sblocchi è più facile. Ma stasera l'atteggiamento di tutti è stato top. Siamo una squadra forte, lavoriamo bene in allenamento. Ad Empoli ci è mancato il gol, ma siamo un gruppo unito e sono sicuro che possiamo fare grandi cose".

Tra pochi giorni ritroverai il Milan.

"Sarà particolare ritrovare degli amici fraterni, ma adesso sono qua a Firenze dove sto bene. Vogliamo vincere e sarà una bella partita".