Ag. Balotelli: "Mario me lo chiedono ovunque, ma lui vuole tornare in Italia"

Dopo l'esperinza in Svizzera al Sion, Mario Balotelli in estate è tornato a vestire la maglia dell'Adana Demirspor, club allenato in passato da un'altra ex conoscenza del mondo Milan, ovvero Vincenzo Montella. L'attaccante italiano in Turchia si trova molto bene ma, come confessato dall'agente Enzo Raiola alla rubrica di DAZN Croquetas, il suo sogno è quello di tornare in Italia.

Parlando del futuro di Balotelli, però, Raiola ha detto: "Per Mario mi chiamano da ovunque, Brasile, Argenitna, Cina, ma non dall'Italia. Siccome le ultime due esperienze non sono andate bene, ovvero quelle di Brescia e Monza, c'è un modo di pensare che siccome non è riuscito lì, fallirà ovunque".