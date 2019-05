Federico Pastorello, agente che cura gli interessi anche di Sinisa Mihajlovic, ha parlato cittaceleste.itdel futuro dell'attuale tecnico del Bologna: "Se Sinisa va alla Lazio? Direi proprio che non è una pista da seguire, la Lazio non sta cercando un allenatore. Zero contatti con la Lazio. La Roma? Vedremo, lì stanno cercando un allenatore...".