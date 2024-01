Ag. Piemonte: "Il calcio inglese fa per lei. All'Everton sta bene"

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com da Claudia Romanelli della P&P Women dell'avventura in Inghilterra della centravanti Martina Piemonte che in estate ha lasciato il Milan per un'esperienza con la maglia dell'Everton dove già militava un'altra italiana come Aurora Galli.

“Parliamo di una ragazza eccezionale, molto forte e talvolta anche molto fragile. Ha un cuore grande e quando sposa un progetto lo fa dall’inizio alla fine con tutte le difficoltà del caso. - spiega la sua procuratrice - Per una giocatrice italiana spostarsi in Inghilterra non è sempre facile,il clima freddo non aiuta e il sistema di gioco è diverso. Martina ha saputo affrontare queste difficoltà e si sta adattando molto bene, è un gioco, quello inglese, che è nelle sue corde sia per struttura fisica , che per modo di approcciare al campo. È amata dalle compagne e dal club e sta facendo un’esperienza positiva in un campionato di prim’ordine”.

In questa prima parte di stagione Piemonte ha disputato sette delle dieci gare giocate in Super League, il massimo campionato inglese, segnando una rete nel 2-2 contro il Bristol. L'Everton attualmente si trova a metà classifica, settimo posto, con undici punti.