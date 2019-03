Ajax, Overmars su Huntelaar: "Esperienza e qualità: felici del rinnovo"

Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax, ha parlato al sito ufficiale per commentare il rinnovo di contratto dell'attaccante Jan Klaas Huntelaar: "E' molto importante per noi. Aggiunge molto alla nostra rosa, anche perché ha una grande mentalità vincente. E' un professionista al 100% e a tutto ciò che fa aggiunge anche tutto il suo talento. Siamo sicuri che continuerà a segnare molto sia nei prossimi mesi che nella prossima stagione: ed è per questo che siamo contenti del suo rinnovo".