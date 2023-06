Al Nassr-Brozovic in stallo: i sauditi provano a ripiegare su Franck Kessie

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Con la trattativa fra l'Al Nassr e l'Inter per Marcelo Brozovic che sembra sempre più in salita dopo gli intoppi di questa mattina, il club saudita inizia già a cautelarsi e a cercare piste alternative.

Una di queste, secondo quanto raccolto da TMW, è quella che porta a Franck Kessie del Barcellona. L'ex Milan era proprio il nome che l'Inter avrebbe voluto in cambio per il cartellino del croato, e ora curiosamente potrebbe essere lui il colpo per il centrocampo della squadra saudita. Contatti in corso e trattativa avviata, in attesa di capire qualcosa in più su quello che sarà il futuro dello stesso Brozovic...