Albertini e il nuovo 9 del Milan: "Manca da tanti anni, serve un investimento. Mi piacerebbe un tridente Pulisic-Zirkzee-Leao"

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato queste parole a Tuttosport sul nuovo attaccante che dovrà prendere il Milan: "Manca da tanti anni, oggettivante serve un investimento. Non è così facile trovare sempre il Giroud di turno. È un ruolo delicato ma bisogna far crescere qualcuno perché da lì, dal numero 9 passano tutti i risultati di una squadra.

Se Zirkzee è già da Milan? Bisogna chiedersi prima di tutto quale Milan? Dipende se è un Milan che deve crescere insieme per arrivare alla vittoria o un Milan che deve vincere subito. Un tridente con lui, Pulisic e Leao? Mi piace: non serve solo l’esperienza, anche la spavalderia del giovane può essere molto importante e utile per accelerare un processo che ti porta poi a vincere".