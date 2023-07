Albertini e la cessione di Tonali: "Il Milan perde un grande giocatore, ma 70 milioni sono tantissimi"

MilanNews.it

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport la cessione di Sandro Tonali: "Il nostro campionato è diventato una vetrina per i giovani talenti, lo dice la legge del mercato. Comincerei dall’eliminare il termine 'bandiera' dal nostro vocabolario... Con l’addio di Tonali il Milan ha perso un grande giocatore, su questo non ci piove.

È vero anche, però, che 70 milioni sono tantissimi: il prezzo reale di un giocatore lo fa chi ha la disponibilità economica e un club come il Milan di oggi si trova davanti a due strade, o prendi altri giocatori da 60-70 milioni da affiancare a Tonali oppure lo vendi per reinvestire e creare altro valore. I rossoneri hanno scelto la seconda opzione".