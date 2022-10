Albertini: "Il Milan può e deve qualificarsi agli ottavi di Champions. Mi stupirei se non passassero il turno"

MilanNews.it

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini, ex giocatore rossonero, ha parlato così della corsa del Milan agli ottavi di Champions League: "Mi stupirei se non passassero il turno. Il Milan può e deve qualificarsi, mi aspetto che riparta da una vittoria a Zagabria. Anche se non è partito per vincere la Champions, ha bisogno di allenarsi a giocare partite in cui non si può sbagliare. E quelle partite esistono solo in Champions: in questo senso è un torneo completamente diverso dal campionato".