Albertini: "Milan, essere troppo pavone ti porta a fare qualche errore in più"

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset prima della sfida di Supercoppa Italiana di oggi contro l'Inter: "La cosa bella è che i giocatori si possano divertire. Tante volte arrivi un po' contratto, viste anche le ultime partite delle due squadre in campionato. È una finale e quindi potersi divertire ti porta anche a fare una bella partita".

Questa per il Milan è una partita che può salvare una stagione?

"Non deve salvarla, ma quando arrivi da questi ultimi risultati non positivi, si marca un po' il territorio di una negatività, quando tante volte basta ritrovare quello che è il filo conduttore per riuscire ad avere un po' più di consapevolezza. Ormai sono diversi anni che sono sempre in crescita, ora è normale che ci siano un po' più di timore, un po' più di paure, che si veda la giocata più tardi, che si rischi un po' meno... Le solite cose che possono capitare".

Vede qualche elemento di flessione nel Milan?

"No, sinceramente la cosa più importante è riuscire a non essere superficiali in alcuni momenti della partita. Il Milan contro la Roma dallo stadio mi è sembrato padrone della partita, i giallorossi sembrava non ci fossero e invece dopo il 2-0 con un po' più di superficialità forse non ha gestito bene quello che poteva essere un ribaltamento inatteso. Io credo che tante volte credere troppo nella propria bravura, essere troppo pavoni in quel momento lì, porta a fare qualche errore in più".