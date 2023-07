Albertini: "Milan, punta su Scamacca in attacco"

Sono tanti i centravanti che vengono accostati al Milan in questo periodo, come per esempio Morata, Scamacca, Dia, Openda e David. Demetrio Albertini ha spiegato alla Gazzetta dello Sport chi sceglierebbe: "A me piace Scamacca, per due motivi. Primo, perché al Sassuolo ha fatto intravedere delle qualità importanti e le difficoltà vissute in Premier possono renderlo più maturo, più forte. Seconda cosa, è giovane: può diventare un ottimo investimento".