Albertini sul Milan: "Ripartire ogni volta non è semplice. Maldini? Cosa succederà dipenderà da lui"

Demetrio Albertini, ex giocatore rossonero, ha parlato così di Paolo Maldini ai microfoni di "Tutti convocati" su Radio 24: "Maldini l'ho sentito quando ho saputo che non stava bene, ora non lo sento da un po'. Cosa succederà dipenderà da lui. Non so se ci sarà un Milan senza uomini del passato. Bisogna capire se c'è sinergia tra Paolo e nuovi dirigenti, lo scopriremo, ora non so. Ultimamente si è dato l'impressione di riprovare ogni volta qualcosa di diverso, ripartire ogni volta non è semplice. Non è solo il mercato che determina le vittorie, non è matematica nello sport".