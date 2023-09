Albertosi: "Maignan è bravissimo e spesso decisivo, è uno dei portieri più forti al mondo"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere rossonero Enrico Albertosi ha parlato così di Mike Maignan: "Maignan è bravissimo e spesso decisivo, ma non è il migliore al mondo. Credo che in questo momento sia uno dei più forti nel ruolo insieme ad altri quattro o cinque, tra cui i vari Alisson e Courtois. Tutti allo stesso livello. Non ne vedo uno di gran lunga superiore, sono lì e se la giocano alla grande. È una bella lotta".