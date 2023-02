Alen Halilovic non firma con l'Aris: l'ex Milan non ha passato le visite

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La carriera di Alen Halilovic sembra essere arrivata a un punto di non ritorno. Il giocatore croato era arrivato al Barcellona nel 2015 dalla Dinamo Zagabria per 5 milioni di euro e sembrava un predestinato; considerato il Messi croato, non è riuscito però a mantenere le promesse e a mostrare le sue qualità né con i blaugrana, né altrove. Oggi, a 26 anni, sta vivendo un calvario che lo ha portato addirittura a rimanere senza squadra.

Halilovic, dopo aver lasciato Barcellona, ha tentato diverse esperienze: Sporting, Amburgo, Milan, Las Palmas, Standard Liegi, Heerenveen, Birmingham, Reading e infine Rijeka, dove ha giocato nella prima parte di stagione. Un'avventura finita male, perché il club croato lo ha svincolato; così, Halilovic è tornato sul mercato e sembrava aver raggiunto un accordo con l'Aris Salonicco, ma le cose non sono andate come sperava. Dopo aver posato con la sciarpa della squadra greca in aeroporto, si è sottoposto alle consuete visite mediche ma non le ha superate. Come riportano i media spagnoli, l'ex rossonero è stato trovato "sovrappeso, bisognava aspettare diversi mesi per rivederlo al top". L'Aris, a quel punto, ha deciso di non tesserarlo, anche perché avrebbe ricevuto una richiesta di stipendio raddoppiata rispetto a quella che era stata concordata. Così, nel giro di poche ore, Halilovic è tornato in aeroporto e ha lasciato la Grecia.