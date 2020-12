Allegri: "Ho allenato giocatori forti, con grande mentalità. Penso a Ibra, Seedorf, Gattuso, Nesta..."

Intervistato da The Times, mister Massimiliano Allegri ha riservato anche grandi parole per Cristiano Ronaldo, suo giocatore ai tempi della Juventus: "Ho allenato molti giocatori forti, con una grande mentalità. Penso a difensori come Chiellini e Nesta, centrocampisti come Gattuso e Seedorf e attaccanti come Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. CR7 è il migliore da questo punto di vista, perché ha una testa diversa da quella di tutti gli altri. Ha vinto cinque volte il Pallone d'Oro e altrettante la Champions, oltre a un Europeo col Portogallo. Nonostante questo, è sempre lui a fare la differenza e ogni anno si pone un nuovo obiettivo", le dichiarazioni dell'ex tecnico bianconero e rossonero.