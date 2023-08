Altafini è sicuro: "Reijnders non farà rimpiangere Tonali"

In merito al mercato estivo del Milan, José Altafini, ex attaccante rossonero, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Ho seguito le amichevoli dei rossoneri e sono rimasto impressionato dalla qualità dei nuovi arrivati, in particolare Pulisic, Loftus-Cheek e Reijnders. Penso che l'olandese riuscirà nell'impresa di non far rimpiangere Tonali. Il Milan ha cambiato tanto sul mercato, magari avrà bisogno di un po' di rodaggio, ma Pioli ha grande scelta in attacco: sono convinto che faranno grandi cose".