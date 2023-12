Ambrosini: "Che impatto Reijnders, Loftus-Cheek deve alzare l'asticella. Adli? Buon giocatore, ma non sposta così tanto"

In merito ad alcuni centrocampisti del Milan, Massimo Ambrosini ha dichiarato a gazzetta.it: "Adli è un buon giocatore, che però non sposta così tanto. Tra l’altro in quel ruolo è stato un po’ riadattato, in Francia agiva un po’ più avanzato. Loftus-Cheek? Deve alzare l’asticella perché uno col suo fisico e con le sue qualità non può farle vedere così poco. In un calcio di transizione come quello del Milan, e in una squadra dove non arrivano così tanti gol dal reparto offensivo, i centrocampisti devono alzare il livello. Il Milan gioca con delle ali a cui piace dribblare, e allora poi l’area in qualche modo va riempita”.

Nessun dubbio per Ambrosini invece su chi dei nuovi acquisti ha avuto l'impatto migliore in questa prima parte di stagione: "Chi ha avuto l’impatto migliore dei nuovi acquisti? Reijnders, per continuità”.