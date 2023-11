Ambrosini e i centrocampisti del Milan: "Serve più cattiveria al tiro. E sul ritorno di Bennacer..."

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 19:10 Gli ex

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo di Ismael Bennacer. L'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato così del giocatore algerino: "Se sta bene gioca sempre, perché incide. Però non si può chiedere il mondo a un giocatore fermo da maggio. In mezzo il Milan ha ottimi giocatori, ma serve più cattiveria al tiro: Reijnders, Musah, Loftus... Devono sfruttare le occasioni".