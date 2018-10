Ambrosini: "E' impensabile non far giocare insieme Cutrone e Higuain"

Ai microfoni di Sky, Massimo Ambrosini ha commentato la vittoria del Milan contro la Sampdoria: "Il Milan ha meritato di vincere contro una buona Sampdoria, che nel primo tempo ha messo in difficoltà i rossoneri. Il Milan ha saputo soffrire, nel secondo tempo ha cambiato l'atteggiamento difensivo e alla fine ha vinto grazie ai gol dei suoi giocatori con più qualità. 4-4-2? In questo momento fai fatica a pensare a non far giocare Higuain e Cutrone insieme. E' impensabile non andare avanti con questo modulo".