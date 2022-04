Ambrosini: "L'assenza di Ibra toglie un'alternativa importante a Pioli"

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Massimo Ambrosini ha commentato così l'assenza di Ibrahimovic: "L'assenza di Ibrahimovic toglie un'alternativa importante a Pioli. Soprattutto in questo finale di stagione, la sua forza fisica sarebbe fondamentale per i rossoneri. Sono sicuro che stia vivendo male questo momento fuori dal campo. Non so quale sarà il suo futuro, è giusto che sia lui a scegliere. Sono sicuro che avrà la lucidità di fare la scelta migliore. E' indubbio che è un uomo sincero, soprattutto con se stesso, e quindi se capirà di non poter andare avanti si fermerà".