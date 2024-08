Ambrosini: "Loftus-Cheek limitato nei due davanti alla difesa, meglio da trequartista"

vedi letture

Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport la prestazione di Bennacer e Loftus-Cheek in mezzo al campo nel match contro il Torino terminato 2-2: "Se mi hanno convinto? Non granché. Soprattutto l’inglese mi pare limitato nei due davanti alla difesa. Personalmente preferisco Loftus da trequartista, dove sfrutta la sua fisicità per rendersi pericoloso e ha ottimi tempi di inserimento.

Milan troppo squilibrato con Pulisic trequartista? Non sono d’accordo. Pulisic è un calciatore di qualità e offensivo, ma pure generoso nella corsa e con il Torino si è dato molto da fare anche in fase difensiva. Io credo che in linea teorica il Milan possa permettersi l’americano da trequartista, ma è chiaro che ci vuole l’atteggiamento collettivo giusto. Quando si parla di equilibri, comunque, non è mai un discorso di singoli, ma di squadra".