Ambrosini punta su Loftus-Cheek: "Ha tutto per prendere in mano il Milan"

Gli ex

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha esaltato Ruben Loftus-Cheek: "Avete visto Loftus-Cheek con il Psg? Con un calciatore che gioca una partita così sarei molto esigente: ha tutto per prendere in mano la squadra. È l’ora di battere un colpo".