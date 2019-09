Ambrosini su Paquetà: "Ha ragione Giampaolo, serve più concretezza"

Questo il pensiero di Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, alla Gazzetta dello Sport su Lucas Paquetà: "Giampaolo gli chiesto meno 'brasilianità'? Sono d’accordo col mister. Paquetà ha dimostrato qualità, ma deve ancora capire che in Italia si gioca con intensità, ritmo e velocità tali che le proprie qualità bisogna farle vedere una frazione di secondo prima. Mostrarle più spesso e con più concretezza. Può essere un trequartista perché è in grado di avere l’intuizione per mandare i compagni in porta. E può giocare tranquillamente anche da punta esterna in un 4-3-3. La mezzala mi pare più difficoltoso".