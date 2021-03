Ambrosini sulla corsa Champions: "Sono ottimista per il Milan, ma deve tenere sempre il piede sull’acceleratore perché dietro corrono"

Queste le dichiarazioni di Massimo Ambrosini alla Gazzetta dello Sport in merito alla corsa Champions: "Alcune cose dipendono da te, le prestazioni, ma altre no, ovvero la crescita delle altre squadre. A Verona il Milan ha dimostrato di poter fare affidamento su altre qualità che in un finale di stagione non sono da sottovalutare. Quindi non può non guardare con ottimismo al futuro in ottica Champions. Il piede però deve sempre restare premuto sull’acceleratore, perché dietro corrono".