Amelia su Pioli: "Ha riportato la mentalità del lavoro. E' un top allenatore che è sempre stato sottovalutato"

Marco Amelia, ex portiere rossonero, intervenuto a Goal Italia, ha parlato così di Stefano Pioli: "Pioli ha riportato la mentalità del lavoro. Credo sia stato sempre un Top allenatore e molto sottovalutato per quello che ha fatto: ne parlai con Sabatini anni fa, quando voleva portarlo alla Roma, e mi diceva che era il profilo ideale per un certo tipo di ambienti per riportare una mentalità vincente. Ha fatto un lavoro straordinario, nonostante le difficoltà, perché i suoi primi mesi sono stati difficili: eppure ha fatto un capolavoro, cercando supporti nello spogliatoio. Tra l’altro l’avvento di Ibrahimovic è stato fondamentale. Ma sapete quando si nota che è bravo? Quando vedi che nessuno dei suoi giocatori ne parla male: tra quelli dell’Inter, della Lazio, della Fiorentina e del Milan ne parlano tutti bene. Chi vince a livello europeo ha le sue qualità: Carlo Ancelotti è uno di questi".