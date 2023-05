Ancelotti: "Mi scuso, non erano in 46mila a insultare Vinicius. Via dalla Spagna? Ama il Real"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Alla vigilia di Real Madrid-Rayo Vallecano, Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa ed ha naturalmente parlato di Vinicius dopo gli insulti razzisti che ha ricevuto: "La verità è che è vittima di ciò che sta accadendo. A volte si dice che è colpevole perché provoca, ma la vittima è lui... E anche i tifosi che si comportano in modo impeccabile. Il resto fa parte di un gruppo che si è comportato molto male a Maiorca, a Valladolid... Sembra un'abitudine insultare. Perché abbiamo questa abitudine in Spagna? Ci si può permettere di chiamare stupido un calciatore? Dobbiamo smetterla, siamo stufi di essere insultati a ogni partita. Dietro le panchine ti chiamano 'figlio di p*****a', 'f****o". Spero che le istituzioni possano essere chiare e che facciano lo stesso LaLiga e gli arbitri. La cosa che è successa a Valencia non deve succedere. La Spagna non è razzista, ma c'è razzismo in Spagna, come in altri posti. Tutto questo deve finire".

Come sta Vinicius?

"Siamo tutti preoccupati per quello che è successo. Mi sembra giusto che si parli tanto di questo argomento. È una grande opportunità per migliorare le cose. Vinicius è triste e non si è allenato oggi, aveva un piccolo fastidio al ginocchio. Per domani è squalificato, il che aprirebbe un altro dibattito".

È stato però sanzionato dal VAR.

"La manipolazione dell'immagine è gravissima. Non so se siano quelle che abbiamo visto o se si sono dimenticati di farcene vedere altre. Vinicius è stato aggredito, prima dal portiere e poi da Hugo Duro. Se ti attaccano devi difenderti".

Dopo 5 stagioni è il primo anno che subisce insulti.

"La Spagna non è razzista, ma c'è razzismo sui campi di calcio e questo deve finire. Ha preso più risalto e lo vedono come un nemico sportivo".

Il protocollo è obsoleto?

"Credo di sì. Se devi applicare il protocollo va fatto quando il pullman arriva allo stadio. Lui non è un provocatore e gli insulti non sono un caso isolato. Mi scuso perché ho detto che erano in 46.000 ad insultarlo e non è vero, ma non erano nemmeno uno o due. Il protocollo va applicato due ore prima della gara e durante la stessa. È obsoleto".

Cosa l'ha deluso di più nelle ultime 48 ore?

"Sto aspettando di vedere cosa succede. Spero che succeda qualcosa. Per me è un momento importante. È fondamentale che agiscano la Federazione e LaLiga".

C'è un problema nel calcio spagnolo?

"La condanna non basta. Abbiamo iniziato a farlo molto tempo fa, ma non si è ancora fatto niente per porre fine al razzismo. In Inghilterra non ti insultano, il problema è stato risolto da tempo. Nelle partite di calcio inglesi non c'è la polizia e qui sembra che tu stia andando in guerra con i camion della polizia ovunque. Hanno preso misure drastiche".

Vinicius potrebbe andar via dalla Spagna?

"Penso di no perché ama il calcio e adora il Real Madrid. Il suo amore per il club è grande e vuole fare carriera qui".

Ci sono stati progressi in Spagna per quanto riguarda il razzismo?

"Ripeto, la Spagna non è razzista. Le situazioni accadono, ma io sono un cittadino come te. E non spetta a me prendere certe decisioni".

Ha parlato con Vinicius?

"Sì, è molto triste, ma sa di avere il sostegno di tutti, non solo del Real Madrid. È un sostegno incondizionato, anche dei rivali".

Non è più felice?

"Non ha perso l'entusiasmo. Vedremo la sanzione che gli verrà comminata e valuteremo di dargli più o meno giorni di riposo. Se lo squalificheranno per due partite, gli darò una settimana di vacanza per esserci con l'Athletic. E se ne salta una, a Siviglia giocherà".

Si dovrebbe dare un nome e un cognome ai razzisti?

"È una delle misure che si possono prendere, sì. A Valencia penso che lo faranno. E se seguiamo quella linea, ci saranno molti nomi e cognomi, ma non può essere l'unico provvedimento, sia chiaro. Le autorità non si sono realmente accorte di quanto sta accadendo".

Rimpiange di non aver ritirato i suoi giocatori negli spogliatoi?

"È una cosa a cui ho pensato, sì. Ho chiesto al calciatore se voleva continuare e l'arbitro gli ha chiesto di farlo, quindi quella possibilità è finita lì. Ma ovviamente è una possibilità. Spero di non doverlo mai fare, perché non voglio, c'è un giudice che è responsabile di prendere quella decisione. Si spera, ma è una possibilità".