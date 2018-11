Ancelotti sulla Serie A: "Si sta riavvicinando anche il Milan come nelle previsioni iniziali"

Alla vigilia della gara contro l'Empoli, Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato così in conferenza stampa di chi può essere l'anti-Juve: "Ci sono parecchie squadre che puntano ad avvicinarsi alla Juve. L'Inter ha fatto una serie positiva, s'è avvicinata come noi e non fa altro che aumentare la competitività del campionato. Si sta riavvicinando anche il Milan, come nelle previsioni iniziali. Più competizione c'è e più si abbassa la quota scudetto".