Andrè Silva piace all'Atletico Madrid: rifiutata offerta a gennaio

È un momento d'oro per André Silva, che non smette di segnare. L'attaccante portoghese è il secondo giocatore più prolifico nei cinque maggiori campionati europei, alle spalle di Robert Lewandowski: 17 reti realizzate in Bundesliga sono un grande bottino, e la sua crescita non è passata inosservata: come riporta As, sulle tracce dell'ex Milan ci sarebbe l'Atletico Madrid, che avrebbe già cercato di prenderlo durante la finestra invernale del mercato, prima di tuffarsi su Dembélé. L'Eintracht, però, ha rispedito al mittente la proposta: per un'offerta superiore ai 30 milioni, se ne potrà parlare in estate. Sulle tracce del giocatore c'è anche il Wolverhampton.