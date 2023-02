Antonini avverte il Milan: "Il Tottenham andrà a 300 all'ora"

MilanNews.it

In vista di Milan-Tottenham di domani sera, Luca Antonini ha spiegato a Tuttosport: "Il Tottenham arriva da un pesantissimo ko per 4-1 con il Leicester, non una bella notizia per il Milan. Conoscendo Conte sono convinto che non abbia fatto passare delle belle ore ai suoi giocatori. Credo, e temo, che domani il Tottenham andrà a 300 all'ora. Chi deve temere di più il Milan? Il Milan non deve temere nessuno, soprattutto in casa sua. Però il punto di forza delle squadre di Conte, più che il singolo, è il collettivo. Sarà una partita durissima, ma il Milan dovrà affrontarla con l’atteggiamento che ha avuto per oltre due anni, con la consapevolezza delle sue qualità, portando avanti le proprie idee, al di là del sistema di gioco che utilizzerà".