Antonini e la doppia sfida al Tottenham nel 2011: "Eliminazione amara, non eravamo inferiori"

Luca Antonini, ex terzino rossonero, intervistato da Tuttosport, ha parlato così dell'ultima volta che il Milan ha affrontato il Tottenham a San Siro nel 2011: "Giocammo bene entrambe le partite, in casa però perdemmo 1-0 con un gol di Crouch a dieci minuti dalla fine, un contropiede incredibile da un nostro calcio d'angolo, un gol che ancora oggi non riesco a spiegarmi. A Londra meritavamo invece di vincere e passare il turno, ma Robinho sbagliò due-tre gol praticamente già fatti e terminò 0-0. Uscire in quel modo fu una brutta botta perché non eravamo inferiori a quel Tottenham. Eravamo forti, come dimostrò poi la vittoria dello scudetto. Però quell'eliminazione fu amara, potevamo andare ai quarti e giocarcela".