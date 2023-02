Antonini: "Giroud campione a 360 gradi. Leao è il top player del Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella lunga intervista a Tuttosport, Luca Antonini, ex terzino rossonero, ha parlato anche di Giroud e Leao. Ecco le sue parole: "Il francese ha dimostrato per l’ennesima volta di essere un campione a 360 gradi. E’ un uomo importante per lo spogliatoio del Milan, è un giocatore che si sente, come Ibra, uno di quelli che fa alzare l'asticella ai compagni. Ma contro il Tottenham sarà fondamentale Leao, è il top player di questa squadra. Anche se non è al meglio, rimane un giocatore fondamentale, la variabile impazzita che può scombinare tutto. Io non avrei dubbi, giocherei sempre con Leao più altri dieci".