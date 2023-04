Antonini: "Nel girone di ritorno non si sta vedendo il vero Milan"

MilanNews.it

Luca Antonini, ex difensore rossonero, ha commentato così a Milan TV la stagione del Diavolo prima del match in casa del Napoli: "Abbiamo fatto un girone di andata di un certo livello, poi però il girone di ritorno non è stato da Milan, non si sta vedendo il vero Milan. In campionato si è visto un Milan diverso rispetto a quello visto in Champions, dove si è vista una squadra molto più attenta e concentrata".