Antonini non ha dubbi: "Ibra è mancato tanto al Milan"

Intervistato da Tuttosport, l'ex rossonero Luca Antonini ha commentato così il ritorno tra i disponibili di Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra al Milan: "Peccato non sia in lista Uefa per la Champions. Ibra è mancato tanto al Milan, la sua sola presenza porta quella sana pressione sui compagni che aiuta a rendere al meglio. Succedeva nel mio Milan che era comunque ricco di campioni e accade ancora adesso. Secondo me non è un caso che il Milan sia tornato a vincere il giorno in cui Ibra è tornato a disposizione".