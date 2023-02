Antonini su CDK: "Chi arriva dall'estero ha bisogno di tempo, il Milan lo aspetterà. E poi mi fido di Ibra..."

MilanNews.it

Luca Antonini, ex terzino del Milan, ha rilasciato queste parole a Tuttosport su Charles De Ketelaere: "Chi arriva dall'estero ha bisogno di tempo. Ricordo Huntelaar: per me era molto forte, mi piaceva, ma non ebbe né fortuna né il tempo per dimostrare le sue qualità. Invece Maldini e Massara hanno puntato forte su De Ketelaere e il Milan lo aspetterà. E poi mi fido di Ibra: se Zlatan dice che ha grandi qualità, io ci credo. Ibra ha visto tanti giocatori e se arriva a dire determinate cose, significa che il belga è davvero forte".