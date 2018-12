Atl. Madrid, Kalinic titolare contro il Sant Andreu. E' solo la quarta volta

Così come nel match d'andata contro il Sant Andreu lo scorso 30 ottobre, anche questa sera Nikola Kalinic, attaccante ex attaccante di Fiorentina e Milan, è stato scelto da Diego Pablo Simeone come punta titolare del suo Atletico Madrid in Copa del Rey

Per il croato però quella di questa sera è solo la quarta presenza dal primo minuto dal suo arrivo ai Colchoneros. Prima della gara del match di oggi Kalinic è sceso in campo dal primo minuto solo due volte in Liga (7/10 contro il Betis, 20/10 contro il Villarreal) e una in Champions League (6/11 contro il Borussia Dortmund).

Particolarità. Con Kalinic titolare l'Atletico Madrid è imbattuto, con tre vittorie e un pareggio.