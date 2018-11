Atletico Madrid, Simeone: "Kalinic in crescita"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Leganes, l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato così: "La squadra sta crescendo, siamo in fase ascendente. Domani ci aspetta una partita dura, il Leganes prepara sempre nel dettaglio i big match. Gelson? Può giocare su entrambe le fasce, come Griezmann quando arrivò a Madrid. Kalinic? Sta crescendo e sto valutando di farlo giocare con Lemar dietro a Griezmann. Solari? Ho un ottimo rapporto e un grande ricordo di lui, gli desidero il meglio come persona per questa sua nuova avventura al Real Madrid".