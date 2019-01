Atletico, Simeone parla con Kalinic: ex Milan vicino alla permanenza

Da sicuro partente con l'arrivo di Alvaro Morata all'Atletico Madrid a giocatore confermato prima della chiusura del mercato. E' questa la parabola che, secondo i colleghi di AS, sta vedendo protagonista Nikola Kalinic. L'ex Fiorentina e Milan avrebbe parlato nelle ultime ore con il tecnico dei Colchoneros, Diego Simeone, che gli avrebbe espresso la propria soddisfazione per il suo atteggiamento e le sue prestazioni con la maglia biancorossa. Un attestato di stima, questo, che in mancanza di offerte adeguate, porta il croato ad essere sempre più confermato nelle fila dell'Atletico.