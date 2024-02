Bakayoko: "Giocare nel Milan è speciale, è un club unico. Non vedo l'ora di vedere la partita col Rennes"

vedi letture

L'ex di turno Tiemoue Bakayoko ha rilasciato un'intervista ai microfoni del portale francese Ouest-France dicendo la sua sul match valido per i sedicesimi di finale di Europa League fra il Milan ed il Rennes. Per il francese questa è una sorta di "partita del cuore", visto che in carriera ha vestito le maglie di entrambe le squadre rossonere (Rennes 2012-2014, Milan 2018-2019/2021-2023).

Queste le sue dichiarazioni: "È un club unico al mondo, al massimo livello. Il suo palmares e i giocatori che vi hanno militato parlano da soli. È un’istituzione, un marchio. Non c’è paragone con il Rennes, è il migliore al mondo. Te ne rendi conto appena arrivi, con le strutture e le persone che incontri. Lo stadio è magnifico, così come la pressione dei tifosi. Raramente ho visto tanta passione, è quasi una religione. Aspettano il weekend e la partita con le loro famiglie, il calcio è sacro. In Inghilterra è un po’ simile. Chiunque sia stato a San Siro una volta nella vita se lo ricorderà. Giocare al Milan è speciale. Milanello? È un bosco un po’ lontano da tutto. Quando si entra, sembra di essere in un museo. È un complesso bellissimo, con le maglie dei grandi giocatori“.

Sui sui ricordi al Milan: "Nella stagione 2018-2019 ho giocato molto, sono stato uno dei migliori giocatori del club e del campionato. È stata una stagione molto bella dal punto di vista personale, ma anche collettivo, perché ha segnato l’inizio della rimonta del club, che ha visto il Milan raggiungere le semifinali di Champions League l’anno scorso. E due anni fa ho vinto il campionato italiano“.