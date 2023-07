Bakayoko tra le opzioni del Rennes per sostituire il partente Ugochukwu

Con Lesley Ugochukwu diretto verso il Chelsea per trenta milioni, il Rennes è alla caccia di un nuovo centrocampista e dopo aver valutato Nemanja Matic della Roma pensa ad una vecchia conoscenza del calcio italiano, Tiemoué Bakayoko. Come scrive L'Equipe, il centrocampista svincolato dal Milan è una delle opzioni per il centrocampo del Rennes, che però si guarda intorno.

Con un ingresso economico così ampio, il Rennes si prepara a valutare diversi profili per la sua mediana. Come sottolinea il media transalpino, sono diversi i nomi al vaglio della dirigenza francese, pronta a sostituire Ugochukwu.