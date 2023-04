MilanNews.it

Mario Balotelli, ex attaccante rossonero ora al Sion, ha risposto su Instagram ad alcune domande dei fan. Tra queste ce n'era una anche su Rafael Leao: "Mario, secondo te Leao può arrivare ad essere uno dei migliori al mondo?". Questa la risposta del giocatore italiano: "Per me lo è già! Se continua così lo sarà ancor di più".