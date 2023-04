Balotelli: "Io talento sprecato? Fino a un certo punto... Ho vinto tutto"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato dal podcast 'Muschio Selvaggio', l'ex attaccante di Inter e Milan Mario Balotelli si è così espresso su quanto il gossip abbia penalizzato la sua carriera: "Mi ha aiutato il mio carattere ma mi ha anche penalizzato. Però non ci ho mai pensato, magari avrei preso decisioni diverse, situazioni che sono successe e che potevo evitare. Qualcosina di diverso ci sarebbe stato. Tanto talento sprecato? Fino a un certo punto, ho vinto tutto. Non so cosa è sprecato.

Non ho vinto l'Europeo o il Mondiale. Mi dispiace perché potevo dare molto di più, se guardo la mia carriera penso di non aver fatto così male ma sicuramente potevo fare di più ed è un rimorso. Il mio procuratore, che purtroppo non c'è più, diceva sempre che Ronaldo e Messi avevano così tanti palloni d'oro perché io giocavo al 20% delle mie possibilità, perché se avessi giocato al 100% li avrei avuto io. Sembra una frase grande, ma conoscendomi è vero, tornassi indietro quello lo cambierei subito", ha concluso.