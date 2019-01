Balotelli verso l'Italia? E' stato offerto a Samp, Parma e Bologna

Novità di mercato per quanto riguarda il futuro di Mario Balotelli. Secondo quanto riportato da Tuttosport sulla sua prima pagina odierna l'attaccante in scadenza con il Nizza ha visto tramontare l'ipotesi Olympique Marsiglia per il suo futuro. A questo punto torna in ballo l'Italia con SuperMario offerto dal suo agente, Mino Raiola, a Samp, Parma e Bologna.